Llevaban 29 iPhones ilegales e intentaron coimear a la Policía con casi medio millón de pesos: fueron detenidos

Dos hombres, de 24 y 31 años, quedaron detenidos este sábado
por la tarde tras ser descubiertos transportando celulares sin papales e
intentar sobornar a la Policía, en el norte de la provincia de Córdoba.
El hecho ocurrió, según informaron desde la Fuerza, durante
un control en el kilómetro 862 de la ruta nacional 9, en Villa María de Río
Seco.
Intentaron coimear a la Policía y quedaron detenidos
Todo comenzó cuando los oficiales detuvieron a una Amarok en
el control vehícular. En ese momento, encontraron dentro de la camioneta 19
iPhones sin la documentación correspondiente.
Acto seguido, lo agentes procedieron al secuestro de los
aparatos y la aprehensión de los hombres. Sin embargo, mientras eran
notificados, los sujetos intentaron coimear a los oficiales: les ofrecieron $
403.900 en efectivo para evitar la detención.
Este dinero también fue incautado como parte de las
actuaciones.
