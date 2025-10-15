VILLA GESELL: Un hombre resultó herido tras una violenta pelea a la salida de un bar

ZONALES





Una violenta confrontación entre al menos diez hombres tuvo lugar en la madrugada frente al bar “Sutton”, ubicado en Paseo 105 entre Avenida 2 y 3, en Villa Gesell.





Según el parte policial, los involucrados se enfrentaron con palos y otros elementos contundentes, lo que motivó un amplio operativo de seguridad. Al lugar acudieron varios móviles policiales, junto con efectivos de Caballería, personal de la Secretaría de Seguridad, Caminantes y Motorizada.





Al arribar, los agentes hallaron a un hombre inconsciente tendido en la vía pública, por lo que solicitaron asistencia médica de urgencia.





Testigos indicaron que el agresor sería un sujeto con una remera color flúor, quien huyó por Avenida 3 en dirección al sur. El individuo fue interceptado poco después por personal policial y trasladado a la Comisaría 1ª para prestar declaración.





Horas más tarde, desde el nosocomio informaron que el herido había recuperado la conciencia, aunque se encontraba desorientado y en estado de ebriedad. Se negó a realizarse estudios complementarios y se mostró hostil ante el intento de efectuarle una tomografía.











