Pánico en un colegio de Palermo: hay tres alumnos con quemaduras por la explosión de un experimento

Tres menores sufrieron quemaduras por la explosión de un
experimento en un colegio de Palermo. La madre de un alumno también resultó
lesionada y debió ser asistida en el lugar.
El brutal episodio ocurrió este miércoles por la mañana
durante una feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en Paraguay
3925.
Rápidamente, las autoridades alertaron a la Policía y
minutos después personal de la Comisaría Vecinal 14-A se dirigieron al lugar.
Tras ello, se solicitó una ambulancia del SAME para
trasladar a las víctimas. A causa del violento impacto, un adolescente de 16
años, el más afectado, fue trasladado al Hospital Gutiérrez con quemaduras en
el pecho y la cara.
Además, otros dos menores, de 13 y 14 años, tuvieron que ser
llevados al centro de salud con lesiones similares. Todo sucedió mientras
realizaban el experimento del volcán, tal como sucedió en el colegio de
Pergamino.
La madre de un alumno también resultó lesionada con
quemaduras en las manos y fue atendida por personal del SAME en el lugar.
“Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el
experimento del volcán que terminó explotando", explicó María Cornejo,
mamá de una alumna.
En el mismo sentido, explicó que los chicos estaban dentro
de un aula cuando sucedió todo. “Uno de los chicos de cuarto año resulto
bastante herido, están todos muy shockeados”, especificó sobre el momento del
impacto.
“Es la misma historia del volcán con mala instrumentación,
habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino)
nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo
cancelaran”, sumó la mujer.
Sobre el final, Cornejo aclaró que por el momento tienen
poca información sobre la situación de los heridos. “Los chicos estaban muy
asustados, son muchos alumnos y están conmocionados”, señaló y aclaró que los
alumnos ya están siendo retirados de la institución por sus padres.
