Pánico en un colegio de Palermo: hay tres alumnos con quemaduras por la explosión de un experimento

Tres menores sufrieron quemaduras por la explosión de un experimento en un colegio de Palermo. La madre de un alumno también resultó lesionada y debió ser asistida en el lugar.

El brutal episodio ocurrió este miércoles por la mañana durante una feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en Paraguay 3925.

Rápidamente, las autoridades alertaron a la Policía y minutos después personal de la Comisaría Vecinal 14-A se dirigieron al lugar.

Tras ello, se solicitó una ambulancia del SAME para trasladar a las víctimas. A causa del violento impacto, un adolescente de 16 años, el más afectado, fue trasladado al Hospital Gutiérrez con quemaduras en el pecho y la cara.

Además, otros dos menores, de 13 y 14 años, tuvieron que ser llevados al centro de salud con lesiones similares. Todo sucedió mientras realizaban el experimento del volcán, tal como sucedió en el colegio de Pergamino.

La madre de un alumno también resultó lesionada con quemaduras en las manos y fue atendida por personal del SAME en el lugar.

“Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando", explicó María Cornejo, mamá de una alumna.

En el mismo sentido, explicó que los chicos estaban dentro de un aula cuando sucedió todo. “Uno de los chicos de cuarto año resulto bastante herido, están todos muy shockeados”, especificó sobre el momento del impacto.

“Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino) nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran”, sumó la mujer.

Sobre el final, Cornejo aclaró que por el momento tienen poca información sobre la situación de los heridos. “Los chicos estaban muy asustados, son muchos alumnos y están conmocionados”, señaló y aclaró que los alumnos ya están siendo retirados de la institución por sus padres.