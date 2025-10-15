Dolor: murió Marcelito, el caniche viral por su lengua afuera y su sonrisa que hacía reír a todos

NACIONALES

El mundo de las redes sociales llora la partida de Marcelito, el caniche toy más querido de Internet. Su dueña, Silvina, confirmó el martes que el perrito murió a los 13 años tras sufrir una convulsión y entristeció a sus fanáticos.

“No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer”, escribió en la red social X.

El simpático caniche se había vuelto viral por una foto en la que aparecía con la lengua afuera y una expresión que parecía una sonrisa. Desde entonces, acumuló miles de seguidores y se transformó en un ícono de ternura y humor cotidiano en Internet.

Despedida





Tras confirmar la triste noticia, Silvina publicó un emotivo mensaje de despedida: “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos”.

“Teníamos nuestra rutina a la mañana: yo preparaba el mate y él salía al patio solito. Lo miraba y parecía que me sonreía. Gracias por sus palabras, me llegan al alma”, escribió emocionada al recordar sus rutinas diarias y la alegría que le daba su compañía.

Los seguidores de Marcelito inundaron las redes con mensajes de cariño y fotos recordando sus gestos únicos, confirmando que el pequeño perrito dejó una huella imborrable en miles de personas.