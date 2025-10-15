“Juega Argentina”: comienza en Mar del Plata el Coloquio de IDEA

ZONALES





Bajo el lema “juega Argentina a competir, producir, innovar” y con la presencia de empresarios de diversos rubros, gobernadores y funcionarios –pero no la del presidente Javier Milei– comenzará hoy en Mar del Plata el 61° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA).

Las palabras de apertura estarán a cargo, desde las 15, de Mariano Bosch, el vicepresidente segundo de IDEA y cofundador y CEO de AdecoAgro, y del ex jugador de la selección nacional Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán y fundador de la Fundación PUPI.

Entre los ejes de la primera jornada se destacan el orden global, los valores de Asia y la competitividad del país.

Se esperaba que el cierre estuviera a cargo de Milei, pero el Presidente declinó la invitación por “compromisos vinculados a temas centrales de su gestión“, en referencia a su viaje a Estados Unidos. En su lugar, asistirá el vocero Manuel Adorni, que será el encargado de transmitir el mensaje del primer mandatario.

Mañana a las 11.15, de manera virtual (también viajó a Estados Unidos) ofrecerá su visión el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, a las 12.30 expondrán el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el de Chubut, Ignacio Torres.

Los temas de la jornada serán la innovación y “el desafío impositivo” vinculado a la necesidad de “repensar los impuestos”.

El viernes a las 11.40 será el turno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La jornada final abordará el rol del estado y la situación del empleo, mientras que las palabras de cierre estarán a cargo del Presidente de IDEA, Santiago Mignone.

“El Coloquio de IDEA cumple 61 ediciones como el punto de encuentro que convoca a los principales referentes del ámbito nacional e internacional, público y privado”, señalaron los organizadores. “Viviremos tres jornadas dedicadas a pensar y proponer cómo hacer de la Argentina un país más competitivo, en un mundo en transformación, desafiante y cambiante”, apuntaron.