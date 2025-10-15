“Juega Argentina”: comienza en Mar del Plata el Coloquio de IDEA

Bajo el lema “juega Argentina a competir, producir, innovar”
y con la presencia de empresarios de diversos rubros, gobernadores y
funcionarios –pero no la del presidente Javier Milei– comenzará hoy en Mar del
Plata el 61° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino
(IDEA).
Las palabras de apertura estarán a cargo, desde las 15, de
Mariano Bosch, el vicepresidente segundo de IDEA y cofundador y CEO de
AdecoAgro, y del ex jugador de la selección nacional Javier Zanetti,
vicepresidente del Inter de Milán y fundador de la Fundación PUPI.
Entre los ejes de la primera jornada se destacan el orden
global, los valores de Asia y la competitividad del país.
Se esperaba que el cierre estuviera a cargo de Milei, pero
el Presidente declinó la invitación por “compromisos vinculados a temas
centrales de su gestión“, en referencia a su viaje a Estados Unidos. En su
lugar, asistirá el vocero Manuel Adorni, que será el encargado de transmitir el
mensaje del primer mandatario.
Mañana a las 11.15, de manera virtual (también viajó a
Estados Unidos) ofrecerá su visión el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por su parte, a las 12.30 expondrán el gobernador de
Córdoba, Martín Llaryora, y el de Chubut, Ignacio Torres.
Los temas de la jornada serán la innovación y “el desafío
impositivo” vinculado a la necesidad de “repensar los impuestos”.
El viernes a las 11.40 será el turno del ministro de
Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La jornada final abordará el rol del estado y la situación
del empleo, mientras que las palabras de cierre estarán a cargo del Presidente
de IDEA, Santiago Mignone.
“El Coloquio de IDEA cumple 61 ediciones como el punto de
encuentro que convoca a los principales referentes del ámbito nacional e
internacional, público y privado”, señalaron los organizadores. “Viviremos tres
jornadas dedicadas a pensar y proponer cómo hacer de la Argentina un país más
competitivo, en un mundo en transformación, desafiante y cambiante”, apuntaron.
