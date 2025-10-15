Estados Unidos volvió a comprar pesos y Bessent anunció que el paquete de ayuda llegaría a US$ 40.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent
afirmó que la línea de asistencia financiera al Gobierno argentino podría
ascender a US$ 40.0000 millones.
El funcionario de Donald Trump mencionó que habría para la
Argentina una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$
20.000 millones, según informór la agencia de noticias Bloomberg,
La línea contaría con aportes de fondos de inversión
privados y fondos soberanos, por otros US$ 20.000 millones. El objetivo sería
invertir en deuda argentina, lo que implicaría una mejora de las cotizaciones
de los bonos y una baja del riesgo país.
Por otra parte, según la misma agencia, el Tesoro
norteamericano volvió a operar este miércoles en el mercado de cambios con
compras de pesos y venta de dólares. Los bonos respondieron con marcadas subas
apenas trascendió la noticia.
Con las compras de pesos de este miércoles, la Casa Blanca
habría sumado su segundo día de intervención en el mercado de cambios en una
semana. Su desembarco en la plaza financiera local tuvo lugar el jueves de la
semana pasada a través de tres bancos comerciales. Con esas ventas de dólares,
el tipo de cambio bajó marcadamente.
Bessent, además, detalló que la línea de swap de monedas
entre el Tesoro norteamericano y el Banco Central estaría respaldado por las
tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo Monetario.
Las declaraciones del funcionario principal del equipo
económico de la Casa Blanca llegaron en un momento en que el mercado
experimentaba una marcada tensión, en especial entre las tasas de interés por
la sequía de pesos en la plaza financiera. Las cauciones y la negociación de
corto plazo de préstamos entre los bancos llegaron a registrar tasas de tres
dígitos anuales.
El pronunciamiento de Bessent trajo algo de calma,
principalmente por la certeza de que el mercado cambiario había tenido este
miércoles abastecimiento por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Ese dato
funcionó como señal para que otros jugadores también empiecen a vender sus
divisas y puedan hacerse de pesos. Las tasas de interés, de inmediato,
comenzaron a desinflarse.
El tipo de cambio mayorista también emprendió un camino de
caída y los bonos sostuvieron sus ganancias. El mercado había terminado el
martes con un "shock" por las declaraciones de Donald Trump que
fueron interpretadas como un condicionamiento y un límite concreto a la
asistencia financiera norteamericana hacia el gobierno libertario.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
