Alertas de la Anmat: retiran del mercado un analgésico y prohíben la producción de una marca de alimentos veganos y otra de copos de nieve

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) emitió este miércoles tres alertas en las que comunicó
el retiro del mercado de un lote de un analgésico y la prohibición de
producción de una marca de alimentos cetogénicos y de otra de "copitos de
nieve".
La primera de ellas indicó que la firma Drawer inició, por
pedido del organismo, el retiro del mercado de un lote del producto rotulado
como Diclofenac Drawer.
"El producto es un analgésico-antiinflamatorio indicado
en el tratamiento de exacerbaciones de formas inflamatorias y degenerativas de
reumatismo, ataques agudos de gota, cólicos renal y biliar, dolor, inflamación
y tumefacción posoperatoria", explicó el comunicado.
La medida, indicó además, fue tomada luego de detectarse la
presencia de partículas en la solución.
Prohibición de producción a una marca de alimentos saludables
La Anmat notició en segundo término que prohibió la
"elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio
nacional, y en las plataformas de venta en línea" de productos de la marca
Mami Keto.
Se trata de artículos como el pan premium y vegano, hecho
con harina de almendras con mix de semillas. Figuran además, el yogur griego
natural, pepas, budín, alfajor y variedades de galletas.
Según el comunicado, "la medida, que aplica para
cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue tomada luego de
comprobar que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto,
por lo que representa un riesgo para la salud de la población".
Copitos de nieve, en la mira de la Anmat
En la tercera de las alarmas emitidas este miércoles el
organismo comunicó la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y
comercialización en todo el país y plataformas de venta la línea de productos
"Copito de Nieve" y "Heladitos Secos".
La medida, informó el organismo, fue tomada luego de
comprobar que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto,
y se encuentra falsamente rotulado con números de registros inexistentes, por
lo que representa un riesgo para la salud de la población.
