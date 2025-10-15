Alertas de la Anmat: retiran del mercado un analgésico y prohíben la producción de una marca de alimentos veganos y otra de copos de nieve

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este miércoles tres alertas en las que comunicó el retiro del mercado de un lote de un analgésico y la prohibición de producción de una marca de alimentos cetogénicos y de otra de "copitos de nieve".

La primera de ellas indicó que la firma Drawer inició, por pedido del organismo, el retiro del mercado de un lote del producto rotulado como Diclofenac Drawer.

"El producto es un analgésico-antiinflamatorio indicado en el tratamiento de exacerbaciones de formas inflamatorias y degenerativas de reumatismo, ataques agudos de gota, cólicos renal y biliar, dolor, inflamación y tumefacción posoperatoria", explicó el comunicado.

La medida, indicó además, fue tomada luego de detectarse la presencia de partículas en la solución.

Prohibición de producción a una marca de alimentos saludables





La Anmat notició en segundo término que prohibió la "elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea" de productos de la marca Mami Keto.

Se trata de artículos como el pan premium y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas. Figuran además, el yogur griego natural, pepas, budín, alfajor y variedades de galletas.

Según el comunicado, "la medida, que aplica para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue tomada luego de comprobar que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, por lo que representa un riesgo para la salud de la población".

Copitos de nieve, en la mira de la Anmat





En la tercera de las alarmas emitidas este miércoles el organismo comunicó la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y plataformas de venta la línea de productos "Copito de Nieve" y "Heladitos Secos".

La medida, informó el organismo, fue tomada luego de comprobar que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y se encuentra falsamente rotulado con números de registros inexistentes, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.