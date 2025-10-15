MADARIAGA – PASÓ EN CNM RADIO: “El Sindicato no está acéfalo y tenemos un salario que no dignifica al laburante” afirmó Srur

MADARIAGA

Esta mañana el pase entre Informe Central y un Gran Día comenzó con una aclaración ante el reclamo, con trabajo a reglamento, que llevan adelante en el área de enfermería del Hospital Municipal en reclamo de mejoras salariales. En algunos comentarios en redes hubo manifestaciones en donde se preguntaban sobre el funcionamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales y, justamente, Julio Srur es uno de los integrantes de la Comisión que lleva adelante las reuniones sindicales con el Ejecutivo local.

Antes de iniciar el programa radial de Srur los conductores decidieron entrevistarlo para obtener mayores detalles de la reunión anunciada para el viernes en el Palacio Municipal.

“Creo que hay un concepto erróneo entre algunos empleados sobre el Sindicato. No está acéfalo. Si bien hoy no tiene secretario general, estamos trabajando bajo la tutela de la Federación. El sindicato está activo, reclamando y planteando las necesidades de los trabajadores”, expresó Srur.

Durante la charla, fue categórico al describir la situación económica que atraviesan los empleados municipales:

“El sueldo municipal no alcanza para nada, sea con extras o con planes de 30, 40 o 48 horas. Tenemos un salario bajo, miserable, que no dignifica al laburante”, sostuvo.

Respecto al reclamo del área de enfermería, Srur manifestó su acompañamiento, pero planteó que la lucha sea desde todos los sectores del Municipio.

“Estoy de acuerdo con el reclamo, pero no con que sea solo de ellos. Nos sacamos el sombrero eternamente por el trabajo que hacen, pero nosotros vamos por todos los municipales. Un sueldo de 48 horas con bonificaciones no les alcanza; imaginate lo que le queda al que tiene 30 horas, con un básico que no llega a 400 mil pesos.”

En esa línea, agregó:

“La hora extra es lo que te permite pelearla, pero no puede ser lo que te dignifique. Tenemos que ir todos juntos. Hemos presentado notas y expedientes, y conseguimos una reunión para el viernes. Ojalá tengamos respuestas, porque a los últimos pedidos nos respondieron negativamente.”

Finalmente, Srur remarcó que el reclamo debe incluir también a los jubilados municipales:

“Ellos reciben una miseria. Yo el día que me jubile, con este básico, espero que la garganta me dé para seguir trabajando o conduciendo eventos. Hay que afinar el lápiz: son 900 familias que dependen del sueldo municipal, un núcleo muy importante para la comunidad.”

El dirigente concluyó destacando que “toda posibilidad de diálogo o discusión tiene más fuerza si se hace a través de los sindicatos”, y anticipó que aguardarán los resultados del encuentro con el Ejecutivo este viernes.