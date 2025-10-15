Guardavidas costeras representaron a la Argentina en el Campeonato Latinoamericano de Salvamento Acuático

ZONALES

Las guardavidas Natalia Navarro Salinas, de Las Toninas, y Sabrina Pan, de Santa Teresita, formaron parte de la delegación argentina que compitió en el Campeonato Latinoamericano de Salvamento Deportivo, realizado el fin de semana en Chile. Ambas deportistas integraron el equipo de la Federación Argentina de Salvamento Acuático (FASA), que obtuvo una destacada actuación en distintas categorías.

Egresada de la Escuela AMGA Lanús, Natalia Navarro fue una de las 25 atletas seleccionadas por FASA para representar al país en esta competencia internacional, que reunió a delegaciones de todo el continente. Participó en la categoría 40 a 45 años, mientras que Sabrina Pan lo hizo en la de 35 a 40 años.

“Amo este deporte, entreno todos los días para estar en el lugar en el que estoy. Tengo 41 años, soy mamá de una nena de seis y hace tres años que vivo en Las Toninas”, contó Natalia, quien combina su labor como guardavidas en playa durante la temporada de verano con un emprendimiento textil durante el año . “Es un orgullo enorme poder representar a nuestra ciudad y al país. Todo esto es fruto del esfuerzo, el entrenamiento y el amor por lo que hacemos”, agregó.

El equipo argentino logró una importante performance, alcanzando los primeros puestos en distintas pruebas del campeonato y dejando en alto el nivel del salvamento deportivo nacional. Con estos resultados, los deportistas se posicionan para el Mundial de Salvamento Acuático, que se disputará el próximo año en Sudáfrica.