Este fin de semana se realizará la 9ª edición de la Fiesta de la Mujer Rural de Pavón

La localidad de Pavón se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se llevará a cabo este fin de semana en el predio de la Delegación del Paraje Pavón. El evento contará con desfile, elección de soberanas, homenajes, destrezas criollas, patio de comidas y baile popular, con entrada libre y gratuita.





Actividades y destrezas tradicionales

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de destrezas gauchas como tusa de caballo, ensillado y esquila de oveja, además de demostraciones rurales como ordeñe y trabajos típicos del campo.

También habrá puestos de productores y gastronómicos, feria de artesanías, cantina, parrilla y juegos populares, en una propuesta pensada para toda la familia.

Despedida de las soberanas





La celebración incluirá la despedida de las representantes actuales:

Josefina Solange Rincón, Embajadora;

Evelin Ayelén Alberto, Miss Elegancia;

Nahiara González Plaza, Miss Simpatía.

Luego se realizará la elección de las nuevas soberanas que representarán a esta fiesta, creada para reconocer la labor y el esfuerzo de las mujeres rurales.





Cronograma de actividades

Sábado 18 de octubre

09:30 hs: Cabalgata.

11:30 hs: Carrera de sortija.

14:00 hs: Demostraciones de ordeñe, tusa y esquila.

Escenario principal – Sábado

Alberto Zúñiga

Cristian Figueroa

La 290

Grupo Va con Ritmo

Sin Rumbo

7 Lunas

Domingo 19 de octubre

12:00 hs: Gran desfile.

14:00 hs: Charla sobre aves.

Escenario principal – Domingo

Milagros Mola

Wanda Berdún

Mariana Santander

Una Más

El Gran Show de Los Charros

La Nueva Era

Además, se presentarán talleres municipales, y se llevará a cabo la elección de la nueva Embajadora de la Mujer Rural.





La conducción estará a cargo de Jorge Martín y María Eva Bastian, quienes acompañarán la fiesta durante ambas jornadas.





La 9ª Fiesta de la Mujer Rural promete ser un fin de semana de encuentro, tradición y reconocimiento, donde la comunidad de Pavón rendirá homenaje al espíritu trabajador de las mujeres del campo.