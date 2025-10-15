LA COSTA: Fue violada luego de ir a la casa de un amigo y tras denunciarlo lo detuvieron

Una joven de 22 años denunció haber sido violada en Santa
Teresita por un amigo al cual había ido a visitar con el simple objetivo de
pasar la tarde y disfrutar de unos mates en un domicilio de Calle 16 entre 38 y
39
Según la denuncia a la que tuvo acceso CNM la chica fue
arrojada en una cama y abusada sexualmente. Tras retirarse del lugar decidió
hacer la denuncia y someterse a controles médicos.
Con el paso de las horas la fiscalía de Martín Prieto ordenó
el allanamiento del domicilio y la captura del individuo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes