Un cordobés se disfrazó de mujer abusada en el viaje de egresados en Bariloche y generó un repudio total

Un grave episodio ocurrió durante el viaje de egresados de un grupo de estudiantes del IPET 267 de Bell Ville, Córdoba. Un alumno fue filmado usando un disfraz que simulaba una situación de violencia de género, y el video fue difundido a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte rechazo social por banalizar un tema de extrema sensibilidad.

En las grabaciones, el adolescente aparece caracterizado de forma ofensiva, mientras otros compañeros se ríen y hacen gestos alusivos. La publicación fue eliminada, pero ya había comenzado a circular ampliamente en redes sociales, generando indignación y pedidos de sanción.

Tras la polémica, la división a la que pertenece el estudiante emitió un comunicado para disculparse. “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, expresaron.

Por su parte, la otra división de la escuela difundió un mensaje más firme para repudiar lo ocurrido. “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”, señalaron.

En el texto también marcaron que no se trata de “una simple travesura”: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Finalmente, los estudiantes pidieron que se tomen medidas institucionales: “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”.