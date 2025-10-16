Un cordobés se disfrazó de mujer abusada en el viaje de egresados en Bariloche y generó un repudio total

Un grave episodio ocurrió durante el viaje de egresados de
un grupo de estudiantes del IPET 267 de Bell Ville, Córdoba. Un alumno fue
filmado usando un disfraz que simulaba una situación de violencia de género, y
el video fue difundido a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Las
imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte rechazo social por
banalizar un tema de extrema sensibilidad.
En las grabaciones, el adolescente aparece caracterizado de
forma ofensiva, mientras otros compañeros se ríen y hacen gestos alusivos. La
publicación fue eliminada, pero ya había comenzado a circular ampliamente en
redes sociales, generando indignación y pedidos de sanción.
Tras la polémica, la división a la que pertenece el
estudiante emitió un comunicado para disculparse. “Somos conscientes de la
gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de
nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos
adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo.
Pedimos disculpas”, expresaron.
Por su parte, la otra división de la escuela difundió un
mensaje más firme para repudiar lo ocurrido. “Queremos expresar nuestro más
absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente
conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado
posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”, señalaron.
En el texto también marcaron que no se trata de “una simple
travesura”: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte
de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros
cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier
cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.
Finalmente, los estudiantes pidieron que se tomen medidas
institucionales: “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos
despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están
conteniendo en tan tremenda situación”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes