Luis Caputo dice que Trump es el fan número 1 de la Argentina y Bausili espera que el swap arranque en dos semanas

NACIONALES

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en un encuentro en Washington que lo de Estados Unidos con la Argentina se trata de un "apoyo espectacular que da al país" y a las políticas que el Gobierno lleva adelante. "Donald Trump es nuestro fan número uno. Si continuamos este sendero y políticas, esta es una oportunidad para todos los argentinos", sostuvo.

Preguntado sobre el encuentro del martes entre el gabinete de Javier Milei con el de Trump, el ministro respondió: "Mi interpretación es que apoyará nuestras políticas, con lo cual si hay un cambio en el Presidente de 2027 no imagino que Trump apoye un comunista en la Argentina".

Caputo agregó sobre el encuentro que "se trató de una reunión fantástica con el Presidente después de su labor extraordinaria en llevar paz a Medio Oriente".

Caputo habló en la sede del think tank The Atlantic Council aquí en Washington junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, horas después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volviera a sorprender este miércoles al afirmar que la línea de asistencia financiera al Gobierno argentino podría ascender a US$ 40.000 millones. "Es una confirmación de todas las cosas en las que venimos trabajando", dijo Caputo. "Muchas más cosas vendrán".

El funcionario de Donald Trump dijo que habría para la Argentina una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$ 20.000 millones según informó el sitio de noticias Axios.

La novedad sucede al día siguiente de la reunión entre Trump y el presidente Javier Milei en la Casa Blanca, con Bessent presente, en la que un comentario del mandatario republicano pareció condicionar la ayuda al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

No habrá cambios en el dólar después del 26 dijo Bausili

Por su parte, Bausili dijo que "el apoyo de Estados Unidos estuvo desde el principio". Y agregó que "Bessent vino a Buenos Aires el primer día que levantamos los controles de capitales y desde ese día quedó muy claro que apoyaría a la Argentina mientras la política mantenga su rumbo", argumentó.

El titular de la autoridad monetaria explicó el devenir de los mercados desde las elecciones bonaerenses. "En los últimos meses la situación fue que mientras nosotros nos mantuvimos en el programa observamos que la fuente de la volatilidad vino desde la política y no económica. Ese tipo de shock político fue enfrentado con una respuesta política", dijo Bausili, en relación al apoyo de Estados Unidos y en relación a la reunión en la Casa Blanca y el apoyo financiero.

"Básicamente, lo que observamos en Argentina tras las elecciones de 2019 es que, desde entonces, cada dos años el mercado presenta una enorme demanda de cobertura, algo que no guarda proporción con el tamaño del sistema financiero argentino y que estamos viviendo de nuevo en estos momentos", señaló aquí en Washington.

Luego habló del swap. "Se trata de una facilidad que alcanzamos dentro un esquema que esperamos ejecutarlo pronto. El swap es un tipo de facilidad de provisión de liquidez a un país como pasó con México en los 90 y que buscamos actualizarlo", sostuvo. Consultado sobre si estaría en las próximas dos semanas Bausili respondió: "Eso espero".

Otras definiciones del presidente del Banco Central fueron las siguientes:

-“Las bandas son muy anchas y cada mes se ensanchan. Eventualmente se moverán tanto que el precio del dólar reflejará el precio del mercado”.

-“Estamos conformes con la calibración de las bandas, tienen sentido. Lo que observamos es que hubo un shock politico y por eso no creemos que debemos recalibrar todo el programa o el sistema de bandas en un contexto de un shock político. Después de las elecciones el shock habrá pasado. Reafirmamos y no anticipamos ningún cambio en el sistema de bandas y régimen cambios”.

-“La acumulación de reservas implica que cuando se compran reservas se emiten pesos y hay que asegurarse que estos pesos que se emiten van a las manos de alguien que los demanda y no se altere el equilibrio".