TRAGEDIA EN MISIONES: al menos siete fallecidos y varios heridos graves tras un choque sobre la ruta nacional 14

NACIONALES

Una tragedia vial conmociona a Misiones en la madrugada de este domingo, luego de un violento choque entre un colectivo de la empresa Sol del Norte, que trasladaba cerca de 50 pasajeros, y un automóvil Ford Focus, sobre la ruta nacional 14, a la altura del arroyo Yazá, en inmediaciones de Campo Viera.





De acuerdo con los primeros reportes oficiales, al menos siete personas perdieron la vida y otras cinco permanecen en estado crítico, mientras que 20 fueron derivadas al hospital de Oberá y cuatro al de Campo Viera, entre ellas menores con heridas leves.





El siniestro se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada, en un contexto de espesa niebla que reducía notablemente la visibilidad en la calzada. En esas circunstancias, el ómnibus de doble piso de Sol del Norte que circulaba desde Oberá hacia Campo Viera, colisionó de frente con el Ford Focus que se desplazaba en sentido contrario.





El impacto fue de tal magnitud que el colectivo se desvió de la ruta, atravesó el puente y terminó cayendo al arroyo Yazá, mientras que el automóvil quedó destrozado sobre la banquina a escasos metros del lugar del choque.





Entre las víctimas se encuentra el conductor del Ford Focus, que quedó atrapado entre los restos del vehículo, y una joven pasajera del colectivo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida sobre la cinta asfáltica.





En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, y personal de la Comisaría de Campo Viera, junto a la División Seguridad Vial y Policía Científica, quienes llevan adelante las pericias para determinar las causas del siniestro.





Asimismo, intervienen equipos médicos del Ministerio de Salud Pública, que coordinan la atención y el traslado de los heridos hacia los distintos centros de salud. Los rescatistas confirmaron que todos los pasajeros del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, aunque aún continúan las tareas para liberar a personas atrapadas en el nivel inferior.





El tránsito sobre la ruta nacional 14 permanece completamente interrumpido, y las autoridades solicitan evitar la circulación por la zona.





Según se informó, el colectivo había partido desde Oberá rumbo a Dos de Mayo, continuando luego por la ruta nacional 12, con destino final en Puerto Iguazú. Aún no se difundió la lista oficial de pasajeros, dado que el servicio permite ascensos durante el recorrido.





Las pericias técnicas buscan establecer las causas del trágico accidente, entre ellas las condiciones climáticas y la visibilidad reducida por la niebla en el momento del impacto.