Quiso matar a su primo, uso una retroexcavadora para romper todo y disparó con un arma de fuego

Luego de tres días de escuchar la declaración de testigos y
después de los alegatos de las partes y las instrucciones finales, el jurado
popular de Esquel deliberó y declaró culpable a Jorge Pascoff de tentativa de
homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de
uso civil y daño.
El condenado permanecerá en prisión preventiva en modalidad
domiciliaria hasta la semana próxima cuando se realice la audiencia en la que
las partes discutirán la pena a imponer. La escala penal disponible arranca en
cinco años y cuatro meses y llega casi a los 20 años.
El fiscal Carlos Díaz Mayer llevó a juicio a Jorge Pascoff
acusándolo de haberse presentado en una chacra de Cholila con un arma de fuego,
apuntar a su primo, perseguirlo y dispararle, en un contexto de suma violencia.
Los hechos
La secuencia comenzó minutos antes con un llamado
telefónico, en el que la víctima le pedía a Pascoff la llave de la tranquera de
una chacra que tienen en común para llevar unos animales.
Luego apareció armado en la chacra de su primo, al verlo la
víctima huyó para evitar ser alcanzado por un disparo. Pascoff se subió a una
máquina cargadora que estaba estacionada allí y trató de embestir a su primo,
el que logró correrse para evitarlo. Inmediatamente Pascoff, embistió con la
máquina un camión Scania 360 de su primo, dañandole el paragolpes delantero y
la óptica delantera derecha. Luego embistió una camioneta, sobre el lateral
derecho provocándole daños en la puerta y espejo retrovisor.
Dichos vehículos se hallaban estacionados a ambos lados de
donde estaba de pie la víctima que intentaba ocultarse de las maniobras
violentas desplegadas por el imputado.
Pascoff se bajó de la máquina cargadora y le disparó a su
primo, quién permanecía al lado de los dos vehículos dañados, lesionándolo en
el glúteo y muslo derechos, y en la rodilla y gemelo izquierdos. La Fiscalía
sostuvo que en ambos hechos intentó matar a su primo, sin lograrlo por razones
ajenas a su voluntad, luego el imputado se retiró del lugar#
