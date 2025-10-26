MADARIAGA: Se abrió el predio Del Talar para el ingreso de casillas

MADARIAGA

Desde las 10 de la mañana de este domingo se habilitó el ingreso al predio de La Invernada en donde mañana comenzará la Fiesta del Talar.

El coordinador Carlos Islas indicó que se buscaba esperar algo más de tiempo para lograr que se oree el predio y el camino pero recibieron la orden de abrir el lugar ante la extensa cola de autos, casillas y camiones que se había hecho a la vera de la Autovía 74 entre Madariaga y Pinamar.

Se dispuso de un tractor en la zona del camino de ingreso para que, eventualmente, ayude a camiones o casillas que puedan quedarse encajadas.

Este año el predio será algo más chico ante la imposibilidad de sumar dos terrenos lindantes que antes se alquilaban a una familia vecina. Por eso, se le pide a quienes acampen que utilicen predios más chicos que los habituales y se dispondrá de personal para acomodar mejor los autos en una zona de estacionamiento para optimizar el espacio.

Mañana la Fiesta del Talar comienza con una gran caballada que partirá, a las 9 de la mañana, desde la rotonda de acceso a Madariaga y llegará al predio para un gran almuerzo.