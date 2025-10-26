MADARIAGA: Se abrió el predio Del Talar para el ingreso de casillas

Desde las 10 de la mañana de este domingo se habilitó el
ingreso al predio de La Invernada en donde mañana comenzará la Fiesta del
Talar.
El coordinador Carlos Islas indicó que se buscaba esperar
algo más de tiempo para lograr que se oree el predio y el camino pero
recibieron la orden de abrir el lugar ante la extensa cola de autos, casillas y
camiones que se había hecho a la vera de la Autovía 74 entre Madariaga y
Pinamar.
Se dispuso de un tractor en la zona del camino de ingreso
para que, eventualmente, ayude a camiones o casillas que puedan quedarse
encajadas.
Este año el predio será algo más chico ante la imposibilidad
de sumar dos terrenos lindantes que antes se alquilaban a una familia vecina.
Por eso, se le pide a quienes acampen que utilicen predios más chicos que los
habituales y se dispondrá de personal para acomodar mejor los autos en una zona
de estacionamiento para optimizar el espacio.
Mañana la Fiesta del Talar comienza con una gran caballada
que partirá, a las 9 de la mañana, desde
la rotonda de acceso a Madariaga y llegará al predio para un gran almuerzo.
