Elecciones Argentina 2025: hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral

NACIONALES

La jornada electoral avanza con normalidad en todo el país. Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, hasta las 12 del mediodía ya había votado el 23% del padrón electoral nacional, en el marco de las elecciones legislativas en las que se renuevan 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.





De acuerdo con los datos oficiales, el tiempo promedio de votación mediante el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) es de menos de tres minutos para quienes emiten un solo voto por categoría, y de cuatro minutos para quienes eligen representantes tanto en Diputados como en Senadores. Este cálculo contempla desde el ingreso del votante a la escuela hasta su salida del establecimiento.





La adopción de la Boleta Única de Papel marca un cambio histórico en la forma de votar, y hasta el momento no se registraron demoras significativas ni inconvenientes generales en las mesas habilitadas en los 17.398 centros de votación distribuidos en todo el país.





Mauricio Macri: “Estoy a disposición para ayudar a generar gobernabilidad”





El expresidente Mauricio Macri emitió su voto en la Ciudad de Buenos Aires y brindó declaraciones a la prensa, donde aseguró estar “a disposición para ayudar a generar gobernabilidad”, aunque aclaró que no habló de cargos ni mantiene contacto reciente con el presidente Javier Milei.





“Él sabe mi número. Si necesita algo, me va a llamar”, expresó Macri ante los medios, al tiempo que señaló que espera “una elección pareja y que el mercado se calme” tras la jornada electoral.





El exmandatario evitó referirse a posibles acuerdos políticos, aunque reiteró su respaldo a la continuidad institucional y al equilibrio de poderes.





Martín Menem: “Venimos con toda la seguridad de lo que estamos haciendo a nivel nacional”





Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, votó en la Escuela Castro Barros, en su provincia natal La Rioja, acompañado por el candidato a legislador nacional Gino Visconti.





“Venimos con la misma convicción que desde el 2021. Hoy es un día muy especial, estamos a dos años de la elección de 2023 y venimos con toda la seguridad de lo que estamos haciendo”, sostuvo ante los periodistas.





Al referirse a la implementación de la Boleta Única de Papel, Menem destacó que se trata de un sistema “mucho más transparente” y que todas las provincias deberían adherir para garantizar igualdad de condiciones electorales.





“Evita todo tipo de maniobras. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto prácticas clientelares que en algún momento deben terminar”, afirmó el dirigente libertario.