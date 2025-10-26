Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Abrieron una casa y se llevaron un smartwatch y hasta las botellas de aceite

cnm octubre 26, 2025

Una vecina denunció haber sido víctima de un robo en su domicilio ubicado sobre Avenida Buenos Aires, entre calles 23 y 25, donde autores desconocidos ingresaron tras forzar el acceso principal.


Según el relato de la víctima, de 52 años, el hecho ocurrió este sábado alrededor de las 17:00 horas, momento en el que constató que el candado de la puerta de entrada había sido violentado y varios elementos personales faltaban del interior de la vivienda.


Entre los objetos sustraídos figuran un smartwatch cuadrado de color negro con malla de silicona, una planchita de pelo color rosa y blanco, un secador de pelo negro, un par de botas blancas nuevas, además de siete botellas de aceite de 1.5 litros y seis o siete cajas de puré de tomate.


La damnificada aclaró que no cuenta con cámaras de seguridad en su propiedad. Interviene en la causa la UFI N° 8, que inició las diligencias correspondientes para identificar a los autores.




GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
