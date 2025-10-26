“Avísame si vas a fiscalizar así no voy a votar”, el curioso mensaje que posteó una joven

Durante las Elecciones 2025, hay algo que siempre cautiva la
atención de los usuarios y es que las redes sociales se llenan de anécdotas,
situaciones inesperadas en las mesas de votación e incluso momentos que
terminan siendo noticia por lo insólito o polémico.
Entre tantas historias, la de una joven en X se destacó
rápidamente, porque decidió compartir un mensaje inesperado que le envió su ex
pareja mientras él cumplía funciones como fiscal de mesa.
El mensaje decía “Empecé el psicólogo”, y entre humor y
sinceridad, dejaba ver que la ruptura todavía tenía su efecto. Lo que comenzó
como un comentario privado terminó popularizándose en cuestión de horas, al
dejar en evidencia cómo hasta los momentos más cotidianos de una jornada
electoral pueden transformarse en historias que capturan la curiosidad de
todos.
En medio de la jornada de elecciones, la usuaria de
“CamiGiless” decidió compartir una captura de los mensajes que le había enviado
su ex mientras ella estaba en la mesa de votación, como fiscal. El tuit, que
decía “puse medio pie en el pueblo nomás”, rápidamente llamó la atención de sus
seguidores por lo inesperado y divertido de la situación, alcanzando el millón
de visualizaciones y cientos de “me gusta”.
El primer mensaje de él fue directo y un poco insistente: le
pidió que le avisara si iba a fiscalizar en su mesa, asegurando que de lo
contrario no iría a votar. Esa declaración dejó en evidencia que, a pesar de la
ruptura, todavía le importaba lo que ella hiciera y que estaba buscando alguna
manera de mantener contacto.
Luego, la situación se volvió más personal y reveladora, ya
que en el siguiente mensaje le confesó: “Empecé el psicólogo por tu
culpa", pero la cosa realmente se desvirtuó cuando cerró el mensaje
diciéndole, "pero te veo y me vuelvo loco”. Con pocas palabras, dejó claro
que la relación pasada todavía le generaba emociones fuertes y que la ruptura
lo había afectado más de lo esperado.
Finalmente, la combinación de sinceridad, humor y un poco de
dramatismo convirtió los mensajes en un contenido popular de las redes
sociales. De este modo, sus seguidores no tardaron en aparecer en comentarios
para dejar mensajes respecto a los distintos contextos de la situación.
Hay quienes se refirieron directamente a los mensajes
manifestando: “No hay que perder ese voto hermana. Anda al baño cuando este por
llegar”, “¿un hombre empezando el psicólogo por una minita? mmm...”, “Me pasa
lo mismo que el, Camila que me hiciste”. Por otro lado, no faltaron los que
hablaron de su intención de voto por el fondo de pantalla que tenía la chica
que evidenciaba su postura política.
