“Avísame si vas a fiscalizar así no voy a votar”, el curioso mensaje que posteó una joven

NACIONALES

Durante las Elecciones 2025, hay algo que siempre cautiva la atención de los usuarios y es que las redes sociales se llenan de anécdotas, situaciones inesperadas en las mesas de votación e incluso momentos que terminan siendo noticia por lo insólito o polémico.

Entre tantas historias, la de una joven en X se destacó rápidamente, porque decidió compartir un mensaje inesperado que le envió su ex pareja mientras él cumplía funciones como fiscal de mesa.

El mensaje decía “Empecé el psicólogo”, y entre humor y sinceridad, dejaba ver que la ruptura todavía tenía su efecto. Lo que comenzó como un comentario privado terminó popularizándose en cuestión de horas, al dejar en evidencia cómo hasta los momentos más cotidianos de una jornada electoral pueden transformarse en historias que capturan la curiosidad de todos.

En medio de la jornada de elecciones, la usuaria de “CamiGiless” decidió compartir una captura de los mensajes que le había enviado su ex mientras ella estaba en la mesa de votación, como fiscal. El tuit, que decía “puse medio pie en el pueblo nomás”, rápidamente llamó la atención de sus seguidores por lo inesperado y divertido de la situación, alcanzando el millón de visualizaciones y cientos de “me gusta”.

El primer mensaje de él fue directo y un poco insistente: le pidió que le avisara si iba a fiscalizar en su mesa, asegurando que de lo contrario no iría a votar. Esa declaración dejó en evidencia que, a pesar de la ruptura, todavía le importaba lo que ella hiciera y que estaba buscando alguna manera de mantener contacto.

Luego, la situación se volvió más personal y reveladora, ya que en el siguiente mensaje le confesó: “Empecé el psicólogo por tu culpa", pero la cosa realmente se desvirtuó cuando cerró el mensaje diciéndole, "pero te veo y me vuelvo loco”. Con pocas palabras, dejó claro que la relación pasada todavía le generaba emociones fuertes y que la ruptura lo había afectado más de lo esperado.

Finalmente, la combinación de sinceridad, humor y un poco de dramatismo convirtió los mensajes en un contenido popular de las redes sociales. De este modo, sus seguidores no tardaron en aparecer en comentarios para dejar mensajes respecto a los distintos contextos de la situación.





Hay quienes se refirieron directamente a los mensajes manifestando: “No hay que perder ese voto hermana. Anda al baño cuando este por llegar”, “¿un hombre empezando el psicólogo por una minita? mmm...”, “Me pasa lo mismo que el, Camila que me hiciste”. Por otro lado, no faltaron los que hablaron de su intención de voto por el fondo de pantalla que tenía la chica que evidenciaba su postura política.