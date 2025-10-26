Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Una camioneta volcó en el ingreso a la Fiesta del Talar

cnm octubre 26, 2025

Pasado el mediodía una camioneta ingresó mal al camino que lleva al predio de La Invernada donde mañana se iniciará la Fiesta del Talar y en donde hay alto tránsito de rodados que trasladan animales y casillas para el público que podrá entrar desde el lunes.

 

El siniestro llevó a que la camioneta quede apoyada sobre uno de sus costados al caer a la zanja de desagüe.

 

No hubo heridos y se requirió de asistencia para poder sacar el vehículo del lugar.

 

La puertas del predio se abrieron este sábado a las 10 de la mañana y, en las primeras horas, hubo que ayudar con un tractos a colectivos y camiones que entraban.




GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
