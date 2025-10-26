MADARIAGA: Una camioneta volcó en el ingreso a la Fiesta del Talar

MADARIAGA

Pasado el mediodía una camioneta ingresó mal al camino que lleva al predio de La Invernada donde mañana se iniciará la Fiesta del Talar y en donde hay alto tránsito de rodados que trasladan animales y casillas para el público que podrá entrar desde el lunes.

El siniestro llevó a que la camioneta quede apoyada sobre uno de sus costados al caer a la zanja de desagüe.

No hubo heridos y se requirió de asistencia para poder sacar el vehículo del lugar.

La puertas del predio se abrieron este sábado a las 10 de la mañana y, en las primeras horas, hubo que ayudar con un tractos a colectivos y camiones que entraban.



