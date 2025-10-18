Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar un auto contra el guardarraíl en General Guido

Un trágico siniestro vial se registró en la tarde de este viernes en el kilómetro 253 de la Ruta 2, a la altura de General Guido.





Por causas que aún se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Up gris impactó violentamente contra el guardarraíl de la autovía.





Como consecuencia del choque, una mujer de 72 años que viajaba como acompañante perdió la vida en el acto, mientras que el conductor, un hombre de 78 años domiciliado en Wilde (partido de Avellaneda), sufrió excoriaciones y fue asistido por personal médico en el lugar.





El vehículo quedó detenido sobre el cantero central de la ruta, generando demoras en el tránsito hasta que finalizaron las tareas periciales.





En el hecho intervino personal del Destacamento Vial General Guido y se dio intervención a la Fiscalía de Dolores, que investiga las circunstancias del fatal accidente.