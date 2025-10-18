Murió Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro

La triste noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales: “Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X, generando una ola de mensajes de sorpresa y tristeza entre los usuarios.
Mariano Castro padecía cáncer de pulmón con metástasis, una
enfermedad que él mismo le había confirmado a De Brito en 2020. A pesar de su
delicado estado de salud y de su vínculo con el periodismo, siempre eligió
mantener un perfil bajo, alejado de la exposición mediática que caracterizó la
carrera de su hermano, quien murió trágicamente en marzo de 2004, tras caer de
un balcón.
En el ámbito personal, Mariano estuvo en pareja con la
actriz Mercedes Scapola, hija de Mercedes Morán, con quien tuvo un hijo, León,
nacido en 2013.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes