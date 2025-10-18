Santilli cuestionó a Karen Reichardt por decir que quienes no votan a LLA tienen “una enfermedad mental”

NACIONALES





Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, se refirió este sábado a la polémica frase de su número dos, Karen Reichardt, quien aseguró que aquellos que no votan a los libertarios tienen una “enfermedad mental”.

Al ser consultado por los dichos de su número dos, quien incluso los ratificó al día siguiente, Santilli, en diálogo con radio Mitre, se limitó a decir: “Me parece desafortunada esa expresión. No estoy de acuerdo”.

El jueves, la candidata y exconductora afirmó en una entrevista radial que LLA tiene que ir a buscar al “electorado de Pro” y a aquellos que no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.

Luego, se explayó acerca de sus recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires y sostuvo que LLA perdió el 7 de septiembre en las elecciones provinciales ante el frente peronista de Fuerza Patria “porque hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.

“Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y en un intento de aminorar sus declaraciones, buscó corregirse: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip".

A pesar del rechazo que se generó en el arco político, Reichardt volvió a insistir en su afirmación. “Dije enfermedad mental por el chip cultural”, se justificó en un posteo de X en medio de las controversias. Y enfatizó: “Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación. Y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes. ¿Vas a seguir votando lo mismo?“.

La postulante ya había quedado envuelta en una controversia días atrás por la aparición de viejos mensajes discriminatorios. “Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”, dijo Reichardt en un video, durante la campaña presidencial de 2023.

De hecho, la postulante violeta ya se había referido al kirchnerismo como “una enfermedad mental” la semana pasada, cuando contestó a un usuario de X que compartió un video del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el que el jefe comunal explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP). “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”, indicaba el mensaje de X que Reichardt replicó. Y en respuesta al posteo sumó: “De locos. El kirchnerismo es una enfermedad mental!”.