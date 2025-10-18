MADARIAGA: Los nietos de Argentino Luna recordaron a su abuelo con un videoclip grabado en la ciudad

MADARIAGA

Patricio y Oriana, nietos de Argentino Luna, desde hace un tiempo se dedican a compartir su pasión por la música folclórica y latina a través de las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok.





En las últimas horas presentaron un videoclip grabado en General Madariaga de la clásica zamba de su abuelo titulada “Gallitos del Aire”. Las locaciones elegidas fueron La Invernada, el Museo del Tuyú, la Casa de la Cultura y el Centro Tradicionalista.





El clip tiene como protagonistas a una pareja de danza folclórica local, integrada por Benjamín Luján y Pilar García, quienes interpretan gran parte de la historia que se narra en el video.





A lo largo del material audiovisual pueden apreciarse varios guiños al recordado “Negro” Luna, entre ellos, el sector dedicado a su figura dentro del Museo Histórico y el busto que lo homenajea, ubicado frente al Palacio Municipal.



