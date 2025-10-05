Se registraron destrozos, caída de árboles y granizo en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

Esta madrugada se registraron fuertes tormentas que no solo afectaron a Buenos Aires, sino también a otras provincias como Santa Fe y Córdoba. Por esa razón, varias localidades reportaron daños, caída de granizo y abundantes lluvias.
Una de las zonas más afectadas de la Provincia de Buenos
Aires fue Olavarría, que sufrió la destrucción total de una estructura montada
en la Sociedad Rural y obligó a suspender el evento de la cena anual en la
ciudad.
Según medios locales, la carpa pertenecía a un importante
empresario gastronómico. Además, informaron que el Club Social y Deportivo Loma
Negra sufrió la destrucción de su cancha de básquet debido a la caída de un
árbol ubicado dentro del predio.
En Venado Tuerto, Santa Fe, se registró caída de granizo de
gran tamaño. Lo mismo sucedió en Laboulaye, ciudad de Córdoba.
Bulnes, también en Córdoba, fue otra de las localidades donde
se registró granizo de gran tamaño. Sin embargo, todavía no se informaron daños
estructurales ni heridos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes