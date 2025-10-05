Se registraron destrozos, caída de árboles y granizo en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

NACIONALES

Esta madrugada se registraron fuertes tormentas que no solo afectaron a Buenos Aires, sino también a otras provincias como Santa Fe y Córdoba. Por esa razón, varias localidades reportaron daños, caída de granizo y abundantes lluvias.

Una de las zonas más afectadas de la Provincia de Buenos Aires fue Olavarría, que sufrió la destrucción total de una estructura montada en la Sociedad Rural y obligó a suspender el evento de la cena anual en la ciudad.

Según medios locales, la carpa pertenecía a un importante empresario gastronómico. Además, informaron que el Club Social y Deportivo Loma Negra sufrió la destrucción de su cancha de básquet debido a la caída de un árbol ubicado dentro del predio.

En Venado Tuerto, Santa Fe, se registró caída de granizo de gran tamaño. Lo mismo sucedió en Laboulaye, ciudad de Córdoba.





Bulnes, también en Córdoba, fue otra de las localidades donde se registró granizo de gran tamaño. Sin embargo, todavía no se informaron daños estructurales ni heridos.