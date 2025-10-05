MADARIAGA: Un auto despistó en la Ruta 74 e impactó contra una alcantarilla

MADARIAGA





Un nuevo accidente se registró en la Ruta 74, a la altura del kilómetro 19, en sentido Pinamar–Madariaga, cuando un vehículo perdió el control, se despistó y terminó impactando contra una alcantarilla.





El único ocupante del automóvil logró salir por sus propios medios y fue asistido rápidamente por los equipos de emergencia que llegaron al lugar. “Se encontraba fuera del vehículo y fue trasladado por precaución en ambulancia al Hospital Municipal”, informaron desde el cuartel de Bomberos.





Se trabajó en conjunto con personal de ambulancia municipal, AUBASA, Policía Vial y CPR.





El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante algunos minutos, mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.





Fuentes oficiales remarcaron la importancia de mantener la precaución en ese tramo de la ruta, especialmente por las condiciones de lluvia que hay por estas horas en la zona.



