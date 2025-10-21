Se hacía pasar por un joven, pero era su profesor: imputaron a un hombre de 67 años por ciberacoso a una alumna de 13 en Río Negro

NACIONALES





Un profesor de 67 años fue imputado por grooming en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, tras ser denunciado por los padres de una de sus alumnas, una niña de 13 años, con quien mantuvo conversaciones fingiendo ser un joven.





Según la Fiscalía, el hombre contactó a la menor entre septiembre y noviembre del año pasado, utilizando perfiles falsos y mensajes donde buscaba “conocerla mejor” y generar confianza con fines sexuales. En los chats, el acusado alternaba entre escribir en tercera persona —como si fuera un intermediario— y luego pasar a primera persona, revelando finalmente su interés directo.





Uno de los mensajes más graves, citado en la causa, decía:

“Estoy reenamorado de vos. Pongámonos las pilas para diciembre que falta poco. Vos me habías dicho para tu cumple en febrero, pero yo dije antes; en diciembre quiero estar con vos”.





Durante el allanamiento a la vivienda del sospechoso, la policía secuestró su teléfono celular, donde hallaron mensajes eliminados y el contacto de la menor guardado en su agenda.





El caso fue calificado como grooming, delito previsto en los artículos 45 y 131 del Código Penal, que sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión a quien contacte a un menor por medios digitales con fines sexuales.





La magistrada de Garantías otorgó cuatro meses de investigación preparatoria, durante los cuales se realizarán peritajes informáticos y nuevas declaraciones. La defensora de menores adhirió a la acusación, mientras que la defensa del imputado rechazó la calificación legal.