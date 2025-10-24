Rechazaron sobreseer a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos e irá a juicio oral

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó hoy el recurso de acción
y sobreseimiento presentado por la defensa de de la ex presidenta Cristina
Kirchner en la causa Cuadernos y confirmó así que la ex mandataria deberá
afrontar el juicio oral que empezará el 6 de noviembre.
La ex mandataria había planteado que, al haber obtenido la
absolución en los casos Hotesur y Los Sauces y la firma del Memorandun con
Irán, el tribunal de este expediendo debería haber obrado en el mismo sentido,
pero los jueces del tribunal oral federal N° 7 rechazaron esa pretensión, según
la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentina.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y
Fernando Canero rechazaron ese pedido de sobreseimiento por “cosa juzgada” y
sostuvieron que los hechos imputados en ambas causas son diferentes, por lo que
la causa debe resolverse en el juicio oral que comenzará el próximo 6 de
noviembre.
La ex mandataria cumple actualmente una condena de prisión
domiciliaria por 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
