Lourdes de Bandana fue hallada con vida en el departamento de su exnovio tras una intensa búsqueda

Tras casi tres semanas sin contacto con su familia, la cantante Lourdes Fernández, integrante del recordado grupo Bandana, fue encontrada con vida durante un operativo policial realizado en un edificio de la calle Ravignani al 2300, en el barrio porteño de Palermo.





El procedimiento, dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47, permitió dar con el paradero de la artista dentro del departamento de su expareja, quien fue detenido acusado de violencia de género.





El operativo se llevó a cabo en la noche del jueves y contó con la participación de más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a personal de Policía Científica y del SAME. Por orden judicial, se revisaron bauleras, cocheras, terrazas y el tercer piso del edificio, con autorización para utilizar la fuerza pública y un cerrajero en caso de ser necesario.





La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de la cantante, quien había manifestado no tener noticias de su hija desde hacía más de dos semanas. Según consta en la causa, Lourdes presentaba lesiones visibles y había mostrado temor por su integridad en los días previos a su desaparición.





Amigas y allegadas declararon que la artista se mostraba angustiada y con miedo, mientras su expareja ejercía conductas de control y aislamiento. Con esos elementos, el juez Santiago Bignone ordenó el allanamiento urgente.





Durante el procedimiento, la policía encontró a Lourdes dentro del departamento en un estado de alteración emocional y la trasladó al hospital para su evaluación médica. Su expareja fue reducido cuando intentaba escapar del lugar.





La causa continúa caratulada como “averiguación de paradero y violencia de género”, aunque no se descarta que pueda ampliarse por privación ilegítima de la libertad u otros delitos.





El juez también ordenó el secuestro de teléfonos, dispositivos electrónicos y documentación para reconstruir las comunicaciones y movimientos previos al hallazgo, además del rastreo de llamadas con geolocalización de antenas y celdas, en busca de determinar cómo se desarrollaron los hechos durante los 19 días en que Lourdes permaneció desaparecida.