MADARIAGA - Estafa virtual: le sustrajeron más de 1,4 millones de pesos tras un falso llamado de YPF

MADARIAGA





Un vecino denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de recibir un llamado telefónico de un supuesto representante de YPF, quien le indicó que había ingresado a una promoción de descuentos de la empresa.





Según el relato, durante la conversación el estafador le solicitó que tomara nota de una serie de códigos y lo guió paso a paso mediante la aplicación WhatsApp para, supuestamente, gestionar una tarjeta de beneficios. Sin embargo, al finalizar el llamado, la víctima advirtió que no podía acceder a las aplicaciones Cuenta DNI ni Mercado Pago, las cuales habían sido eliminadas de su teléfono.





Al concurrir a su entidad bancaria, constató que le habían sustraído $169.000 de su cuenta y que además se habían gestionado tres préstamos por un total de $737.000, cuyo dinero fue transferido a distintas cuentas mediante débitos inmediatos (DEBIN). Asimismo, detectó el faltante de $700.000 de su cuenta de Mercado Pago, por lo que el perjuicio total ascendió a $1.406.000.





El damnificado aseguró no haber solicitado ningún préstamo ni haber compartido sus claves personales, y señaló que el llamado se produjo poco después de haber consultado en redes sociales una supuesta promoción de YPF. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno.