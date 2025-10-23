MADARIAGA: Joven con frondosos antecedentes penales hurtó champús del supermercado Ponsá

Un joven fue identificado por la policía luego de sustraer artículos de perfumería en un supermercado ubicado en la intersección de las calles Saavedra y Etchegaray.
Según la denuncia radicada por la propietaria del comercio,
el individuo ingresó al local, tomó dos frascos de shampoo de la góndola, los
ocultó entre sus prendas y se retiró sin abonarlos.
El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del
lugar y fue presenciado por una testigo.
Tras las tareas investigativas realizadas por el Grupo
Táctico Operativo, el sospechoso fue identificado, dado que es un reconocido delincuente, aunque no fue atrapado.
