MADARIAGA: Compró la moto hace menos de un mes y se la hurtaron

Un joven denunció el hurto de su motocicleta Honda CG Titan 150 color negro con detalles en rosa, que fue sustraída durante la noche del miércoles mientras se encontraba en la vivienda de su pareja, ubicada en la esquina de las calles Martínez Guerrero y 9 de Julio.





Según relató el hecho ocurrió, alrededor de las 22:00. El denunciante explicó que había dejado el motovehículo sin traba de volante ni candado, dentro del garaje del domicilio, el cual no posee puertas y permanece abierto. Al levantarse a las 7:00 del día siguiente para ir a trabajar, advirtió que autores ignorados habían llevado la moto.





El damnificado indicó que el garaje no cuenta con cámaras de seguridad pero mencionó que en la intersección de Moreno y 9 de Julio hay cámaras municipales que podrían aportar información para la investigación.





También señaló que había adquirido la motocicleta el pasado 29 de septiembre y que aún no se encuentra registrada a su nombre.