MADARIAGA: El doctor Gabriel González se jubiló y con un video saludó a compañeros y pacientes

En las últimas horas el reconocido pediatra Gabriel González
se alejó de su labor como médico en el Hospital Municipal luego de acceder al
beneficio de la jubilación.
Con un video resaltó la labor hecha en estos años, en donde
llegó a ser secretario de salud, y dejó un mensaje: “Hay ciclos que se cumple y
uno deja un montón de cosas lindas. El Hospital es un equipo de trabajo y somos
todos importantes”.
El mensaje que subió a redes lo encuentra con ambo que lleva
su nombre y tiene en el bolsillo delantero el escudo de Estudiantes de La
Plata. El regalo fue hecho por sus compañeros en su última jornada laboral en
donde hubo abrazos y emoción.
“Uno deja una parte de su vida. Pero el Doctor González
seguirá con su actividad privada tanto aquí como en Pinamar” sostiene en su
video.
Los saludos alcanzan a compañeros de diversas áreas, al
personal de administración y también a pacientes.
