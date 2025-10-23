MADARIAGA: El doctor Gabriel González se jubiló y con un video saludó a compañeros y pacientes

En las últimas horas el reconocido pediatra Gabriel González se alejó de su labor como médico en el Hospital Municipal luego de acceder al beneficio de la jubilación.

Con un video resaltó la labor hecha en estos años, en donde llegó a ser secretario de salud, y dejó un mensaje: “Hay ciclos que se cumple y uno deja un montón de cosas lindas. El Hospital es un equipo de trabajo y somos todos importantes”.

El mensaje que subió a redes lo encuentra con ambo que lleva su nombre y tiene en el bolsillo delantero el escudo de Estudiantes de La Plata. El regalo fue hecho por sus compañeros en su última jornada laboral en donde hubo abrazos y emoción.

“Uno deja una parte de su vida. Pero el Doctor González seguirá con su actividad privada tanto aquí como en Pinamar” sostiene en su video.

Los saludos alcanzan a compañeros de diversas áreas, al personal de administración y también a pacientes.