PINAMAR: Detienen a dos hombres tras un robo en una vivienda y secuestran un auto con pedido activo

La policía de Pinamar detuvo a dos sospechosos acusados de participar en un robo ocurrido en una vivienda de la calle Troya al 100, en esa ciudad. El hecho había sido denunciado por un hombre que alquilaba la propiedad, quien relató que al regresar al lugar encontró la puerta trasera forzada y constató el faltante de tres mochilas con ropa en su interior.





Luego de diversas tareas investigativas, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró identificar a los presuntos autores del robo y solicitó órdenes de allanamiento y detención, que fueron otorgadas por la fiscalía interviniente.

En el primer operativo, realizado en una vivienda de Villa Gesell, se detuvo a uno de los implicados y se secuestraron prendas de vestir utilizadas durante el hecho, una mochila sustraída, una alforja de motocicleta, un teléfono celular y una campera. Además, se incautó un automóvil Ford Fiesta color gris que había sido utilizado en el robo y que presentaba un pedido de secuestro activo por hurto automotor en Mar del Plata.





En el segundo domicilio allanado, también en Villa Gesell, se identificó a otro de los sospechosos y se secuestraron tres teléfonos celulares, una mochila y un envoltorio con más de 40 gramos de cocaína.





Por disposición de la fiscalía interviniente, el primer detenido quedó aprehendido por el robo, mientras que el segundo fue detenido por tenencia simple de estupefacientes. Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.