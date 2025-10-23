Apareció Lowrdez: una amiga denunció que la cantante fue golpeada por su pareja

NACIONALES





La cantante Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez por su paso por la banda pop Bandana, volvió a ser noticia luego de que una amiga cercana denunciara públicamente que fue víctima de una agresión física por parte de su pareja.





Ioja, una amiga íntima y colaboradora de la artista, publicó un mensaje en sus redes sociales que encendió la preocupación entre seguidores y allegados: “Dios quiera que zafes del golpeador psicópata”, escribió en una historia de Instagram, en alusión a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez.





Según contó Ioja en declaraciones al programa Puro Show, que conduce Fernanda Iglesias, la situación habría ocurrido en las últimas horas: “Estoy muy angustiada, Lowrdez está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante. Ella trató de zafar, pero la golpeó un montón”, afirmó.





La mujer relató que su amiga llegó a su casa con lesiones visibles: “Le había golpeado la costilla, no se podía ni mover. Le tuve que conseguir diclofenac para que pudiera recuperarse. Se suponía que no iba a regresar con él, pero volvió. Cuando entró la policía, ella se fue para la terraza”.





Asimismo, pidió intervención judicial y la realización de un examen forense, al sostener que las lesiones de la cantante podrían ser más graves de lo que se informó: “Dudo que el problema que tiene en la garganta sea una angina. Para mí, el golpeador la agarró del cuello. Tiene moretones, la cabeza golpeada. Pido al fiscal o al juez que vuelvan a entrar, porque está en peligro”.





Ioja también hizo un llamado a la comprensión hacia su amiga: “Ella tiene una debilidad, pero no es culpable de nada. Es una víctima. Tenía toda la energía para el reencuentro de Bandana y este tipo la quiere apagar”.





Hasta el momento, la Justicia continúa con las actuaciones iniciadas tras la denuncia de desaparición presentada por la madre de Lowrdez, y se aguarda que la propia cantante brinde su testimonio oficial sobre lo ocurrido.