La ANMAT prohibió las clásicas “Gallinitas” por irregularidades en su rotulado

NACIONALES





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino —incluidas las plataformas de venta en línea— de la reconocida golosina Gallinita Orly, al considerarla un “producto falsamente rotulado”.





La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 7834/2025, que afecta a todos los lotes y fechas de vencimiento de la “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N° 04003785, RNPA N° 04030478”.





Según explicó el organismo, la decisión se adoptó luego de un control realizado por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba, que detectó la comercialización del producto durante un operativo de monitoreo. Tras el análisis de muestras, se concluyó que la información del envase no coincidía con los registros oficiales, por lo que el producto resultó “no conforme”.





La ANMAT determinó que las “Gallinitas” eran falsamente rotuladas y, por lo tanto, ilegales. En consecuencia, ordenó su retiro del mercado y recomendó a la población no consumirlas, así como denunciar su venta ante las autoridades sanitarias locales.





De esta forma, las clásicas “Gallinitas” —una golosina muy popular entre los consumidores por su formato de oblea azucarada— quedan fuera del circuito comercial argentino hasta tanto se regularice su situación.