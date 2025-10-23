Lourdes Fernández reapareció tras la denuncia de su madre y aclaró el malentendido: “Me acabo de levantar”

NACIONALES

La cantante Lourdes Fernández, recordada por su paso por Bandana bajo el nombre artístico Lowrdez, reapareció este miércoles con un video en sus redes sociales luego de que su madre denunciara su desaparición ante las autoridades. El caso había generado una fuerte preocupación en el ambiente artístico y en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de alerta y búsqueda.





A través de sus historias de Instagram, la artista desmintió los rumores y explicó que su ausencia se debió a un cuadro gripal que la mantuvo en reposo. “Chicos, me acabo de levantar. Me ca... las llamadas, no me dejan...”, expresó en tono sorprendido, visiblemente molesta por la repercusión del caso. Luego agregó: “Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible. No, chicos, no”.





El episodio se originó cuando Mabel López, madre de la cantante, denunció que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre. La presentación se realizó ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y derivó en un operativo de búsqueda por parte de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.





Durante la tarde del miércoles, Lourdes decidió aclarar la situación y mostrarse públicamente para llevar tranquilidad. “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremenda, tremenda. Me ha tocado malísimo”, afirmó con ironía, aunque también agradeció la preocupación de sus seguidores: “Bueno, gracias por ocuparse de mí y estar pendiente, pero estoy bien”.





Mientras tanto, fuentes judiciales confirmaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo del juez Santiago Bignone, había dispuesto una consigna policial en el domicilio de su expareja en Palermo, con el objetivo de verificar si Lourdes se encontraba allí y preservar el lugar hasta esclarecer los hechos. Sin embargo, al llegar los efectivos, el hombre indicó que ya no convivían y permitió el ingreso, sin que se hallara a la artista en el inmueble.





En paralelo, allegados a la producción de Bandana y personas del entorno laboral de Fernández aseguraron que la cantante mantiene contacto con el grupo y continúa activa en los preparativos para próximos proyectos, incluyendo ensayos y sesiones fotográficas.





Finalmente, la propia Lourdes puso fin al misterio y trajo calma con su testimonio. El episodio, que comenzó como una preocupación familiar, se convirtió en una muestra de cómo la rápida difusión de información en redes sociales puede escalar hasta convertirse en un escándalo mediático.