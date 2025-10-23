MONTE GRANDE: Un gendarme mató a un adolescente de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

NACIONALES





Un cabo de la Gendarmería Nacional, de 24 años, mató a balazos a un joven de 15 años que intentó asaltarlo con un arma de utilería mientras se encontraba fuera de servicio y vestido de civil.





El hecho ocurrió este martes en el cruce de las calles Río Grande y Herminio Constanzo, en Monte Grande, cuando el suboficial se dirigía a buscar a un pasajero tras recibir un pedido de viaje mediante una aplicación de transporte.





Según fuentes judiciales, el gendarme conducía una moto Yamaha FZ de 160 cc cuando fue abordado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas. Los agresores lo interceptaron y comenzaron a golpearlo en la cabeza con la intención de sustraerle el vehículo.





Ante la situación, el efectivo logró extraer su pistola reglamentaria Bersa TPR calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en el adolescente de 15 años, quien murió en el lugar, mientras que los otros tres cómplices lograron escapar.





El propio gendarme dio aviso a la Policía, que arribó minutos después. En el lugar, los peritos de la Policía Científica secuestraron una pistola de utilería —de apariencia similar a una 9 milímetros real— y una moto Corven Bajaj BM 150 cc, presuntamente utilizada por los asaltantes.





El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Esteban Echeverría, que imputó al efectivo por el delito de “homicidio en exceso de legítima defensa”.





Las autoridades continúan con las tareas de investigación y búsqueda para identificar y detener a los cómplices prófugos, mientras se analiza si la reacción del gendarme se ajustó a los protocolos vigentes de uso racional de la fuerza.