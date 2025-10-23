Mar del Tuyú: un juez de línea agredió a un reconocido comerciante tras un partido de fútbol

ZONALES

El comerciante y abogado Fernando Albano denunció que fue agredido tras un altercado ocurrido durante un encuentro futbolístico en Mar del Tuyú.

Según consta en la denuncia, Albano presenció un partido de la Liga de la Costa y, tras una jugada, le reprochó al juez de línea con frases como “Lineman, ¿por qué no cobrás justo para todos? ¿Por qué no corregís la jugada como hizo el otro lineman?”. El juez respondió en tono amenazante: “Porque no te callás sino suspendo el partido o te echo de la cancha”.

Al finalizar el partido, Albano se dirigió a su ótica de calle Azopardo al 200 para continuar con su jornada laboral. Pasado un tiempo recibió un mensaje vía Instagram con un pedido de contacto que no llegó a contestar. A las 18:15, se presentó en el local un hombre que se identificó en relación con el partido y lo invitó a salir a la vereda para hablar.

En ese momento, siempre según la denuncia a la que tuvo acceso CNM, el sujeto le propinó un golpe en la nuca y profirió amenazas: “Yo te voy a dar a vos. Te voy a romper la cabeza. Te voy a matar”, tras lo cual continuó agrediéndolo con golpes y patadas hasta retirarse caminando. Albano declaró que intentó forcejear y que el agresor lo atacó en varias partes del cuerpo.

La causa fue caratulada como lesiones leves.