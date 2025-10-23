La mamá de Lowrdez de Bandana denunció la desaparición de la cantante

La mamá de Lowrdez Fernández, una de las exintegrantes de
Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde
el pasado 4 de octubre y no sabe donde está, según informó Noticias Argentinas.
Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la
Comisaría Vecinal 14B, la cantante sigue activa en sus redes sociales.
Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de
octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias
dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel
López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y
que desconoce su paradero.
En el escrito también se denuncia a Leandro García Gómez,
pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.
En consecuencia, personal policial se acercó hasta el
domicilio y tras tocar timbre fueron atendido por García Gómez, quien en todo
momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo.
Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante
ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.
A su vez manifestó que, si querían revisar su casa, solo
iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso
implantar una consigna policial en el lugar.
