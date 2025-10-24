El alivio de Lissa Vera tras el hallazgo de Lourdes Fernández: “No sé qué podría pasar mañana”

NACIONALES

Luego de que Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, fuera encontrada con vida tras 19 días de búsqueda, su compañera de grupo Lissa Vera expresó su profundo alivio y compartió detalles sobre los momentos de angustia que vivieron durante la desaparición.





En declaraciones a la prensa, la cantante aseguró que la situación fue crítica y que la intervención policial resultó determinante para evitar un desenlace trágico. “Yo sabía que estaba ahí (en la casa del exnovio). No entendíamos cómo hizo para esconderla de la policía. Eso es lo que nos preguntábamos todos. Cómo hizo para reírse de la policía durante todo el día, salir a comprar chupetines. Hay una cosa de impunidad o de locura, no sé, está totalmente chiflado”, afirmó.





Vera relató que tanto ella como otras personas del entorno de Lourdes conocían la situación de violencia que atravesaba: “Sabíamos que ella estaba ahí y que estaba coaccionada para mandar los videos explicando y justificando lo injustificable”.





Una red de apoyo que se organizó en silencio





La cantante también destacó la importancia del acompañamiento entre amigas y allegadas de Lourdes: “Evidentemente ella tenía una red de contención. Solo que cada una creía que estaba sola. A medida que fueron sucediendo las cosas nos fuimos uniendo, hablando entre una y otra, armando una red de apoyo, incluso sin saber dónde estaba”.





Finalmente, Lissa subrayó la gravedad del contexto y la necesidad de que la Justicia actúe con firmeza. “Hoy se pudo lograr algo que no se estaba logrando. Todo el mundo sabía de los maltratos que ella sufría, incluso en los medios. Si este tipo vuelve a la calle, no sé qué podría pasar mañana”, expresó con preocupación.





El testimonio de Vera refleja no solo la conmoción del entorno de la cantante, sino también la urgencia de reforzar las medidas de protección frente a los casos de violencia de género que, como en este caso, pueden poner en riesgo la vida de las víctimas.