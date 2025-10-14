Pablo Laurta se entrenó con un kayak para cruzar el río y matar al remisero, su ex esposa y su ex suegra

A medida que pasan las horas, se van conociendo detalles impactantes del plan criminal del uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39), detenido por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, y sospechado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio (49), de quien se cree en "un 99%" que es el cuerpo encontrado este lunes en la zona de Puerto Yeruá, Entre Ríos.

Este martes a la mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló que el acusado estuvo "diez días practicando cómo manejar un kayak o piragua" tras alquilar una cabaña en Salto y que cruzó de esa manera desde Uruguay para no dejar rastros, al tiempo que pensaba regresar de la misma forma, con su hijo de 5 años.

"Alquila una cabaña, deja su auto particular ahí, estuvo diez días practicando cómo manejar ese kayak o piragua, se cruza a nuestra provincia y esconde esa piragua en un monte en Puerto Yeruá", indicó el funcionario.

Apenas llegó a Concordia, proveniente de Salto, Rodríguez Laurta se comunicó con Palacio para que lo fuera a buscar y lo llevara hasta Rafaela (Santa Fe) el martes 7 de octubre a la noche.

Según Sonia Gómez, abogada de la familia del remisero, ambos se conocían desde la pandemia de COVID-19 e "hizo dos viajes con él".

El jueves 9 fue encontrado el Toyota Corolla de la víctima quemado en el barrio Villa Retiro, en la periferia norte de la ciudad de Córdoba. El sábado 11, a la mañana, según se cree, asesinó a balazos a Luna Micaela Giardina (26) Zoraida Mariel Zamudio (54) en su casa del barrio Villa Serrana, en la capital cordobesa.

Lo detuvieron el domingo en un hotel de Gualeguaychú, mientras estaba en el bar, con una bandeja de comida en la mano, junto a su hijo de 5 años, que padece de autismo.

"Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no se manejó por un mero impulso", resumió Roncaglia.

El cuerpo que se presume es de Palacio fue hallado este lunes en medio de un rastrillaje de la Policía de Entre Ríos. "Un oficial siente un olor nauseabundo y encuentra tirado a cinco metros de la banquina, dentro de una bolsa, un cuerpo que fue decapitado, le faltan sus brazos", precisó el ministro y ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA).

"Creemos que asesinó a Martín para ocultar lo que iba a hacer después", expresó.

Respecto de la pistola Bersa calibre .380 que le encontraron a Rodríguez Laurta en la habitación 209 del hotel Berlín, Roncaglia sostuvo que "está a nombre de él" y sospechan que "cometió los homicidios con esa arma".

"Hoy está detenido, sometido a la Justicia y va a tener que pagar por los actos criminales", advirtió y elogió el trabajo conjunto con la Policía de Córdoba para concretar la detención del sospechoso.