Nuevo escándalo de L-Gante: Lo acusan de robar la moto de un policía

NACIONALES

L-Gante protagonizó un nuevo episodio polémico, tras un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez, donde fue acusado de manejar a alta velocidad y robarse una moto policial, la cual condujo durante varios metros.

Este fin de semana, el artista se presentó ante unas 9 mil personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez y al finalizar el recital, se subió a su auto BMW, el cual fue escoltado a los fines de que se retire de la ciudad.

En medio del trayecto el conductor del rodado aumentó velocidad, dificultando su acompañamiento. Según el parte policial, al que accedió la agencia Noticias Argentinas allí el músico del género 420, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.

La camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en el cruce de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.

Aun así, varios de los fans se acercaron, lo que provocó un tumulto de gente, por lo que personal policial comenzó a apartar a los concurrentes a los fines de evitar un accidente. Sin embargo, cuando la zona fue despejada, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros.

Al notar eso, el agente abordó el rodado e intentó detener el accionar de Valenzuela subiéndose detrás, pero el músico transitó unos metros, “para finalmente descender del mismo al ser obligado por el efectivo”.

Tras esta peligrosa maniobra, el cantante salió corriendo, no logrando ser reducido, y abordó su camioneta, con el cual se fugó a alta velocidad por la Ruta 205, en dirección a Lobos.

Tras el hecho, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de “hurto en grado de tentativa”.

Se supo que el recital transcurrió sin incidentes, pero los inconvenientes con la Policía ocurrieron tras su salida del predio.



