Matías Alé y su novia de 23 años preparan una boda de película en Mar del Plata

NACIONALES

Matías Alé y Martina Vignolo sellarán su amor con una doble celebración en Mar del Plata: el casamiento civil el miércoles 23 de octubre y la ceremonia religiosa el viernes 24. La invitación, que trascendió en las últimas horas, revela un diseño romántico en tonos beige y dorado, con la imagen de la pareja tomada de la mano y dos corazones enlazados.





Según la tarjeta, el civil se realizará a las 12:30 en Independencia 2846, mientras que la ceremonia religiosa será el viernes a las 19 en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, ubicada en Rivadavia 4818.





El festejo será íntimo, con familiares y amigos cercanos, y promete combinar el romanticismo con el humor característico del actor. Martina lucirá un vestido diseñado por Benito Fernández, mientras que Alé vestirá un traje confeccionado por Giorgio Radaelli.





Semanas atrás, ambos habían adelantado los preparativos en el canal de streaming Bondi Live, donde el actor compartió entre risas la emoción por el casamiento y los detalles del cambio de destino hacia Mar del Plata, ciudad natal de su novia y muy especial para él.