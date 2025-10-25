Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por iglesia en Mar del Plata

ZONALES





La emoción y la alegría se hicieron sentir en la parroquia Don Bosco de Mar del Plata, donde el actor Matías Alé y la modelo marplatense Martina Vignolo sellaron su amor con una ceremonia religiosa cargada de simbolismo y emoción.





Tras haber concretado su casamiento civil unos días antes, la pareja dio el “sí, quiero” frente a familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo que viajaron especialmente para acompañarlos. La iglesia, ubicada sobre la calle Rivadavia, se vio colmada por un ambiente festivo y por los detalles cuidados al milímetro, reflejo de la personalidad de ambos.





Martina lució un vestido blanco de alta costura diseñado por Benito Fernández, con bordados delicados y un velo largo que completó un look clásico y elegante. Matías, por su parte, optó por un traje de etiqueta azul oscuro, con una flor blanca en la solapa, en sintonía con el estilo de la ceremonia.





Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el perro de la pareja, un salchicha llamado “Río”, acompañó al novio en su ingreso al templo y estuvo presente en la bendición final, provocando sonrisas y aplausos entre los invitados.





Las alianzas fueron entregadas dentro de una pequeña réplica de la Bombonera, como guiño al fanatismo futbolero de Alé por Boca Juniors. Tras la misa, los recién casados salieron del templo en un descapotable rojo adornado con cintas y las clásicas latas, ante una multitud que los esperaba para felicitarlos.





La celebración continuó con una recepción privada para 220 invitados, donde no faltaron la música en vivo, las sorpresas y un brindis que se extendió hasta altas horas de la noche. Entre los presentes se destacó la presencia de figuras del espectáculo, amigos cercanos y familiares que acompañaron cada momento del festejo.





Visiblemente emocionado, Alé agradeció el cariño recibido y aseguró que este es “el comienzo de una nueva etapa”. También adelantó que la luna de miel será una sorpresa para su esposa y que planea mantener en reserva el destino elegido, aunque deslizó que será “en un lugar paradisíaco”.





La elección de Mar del Plata tuvo un valor sentimental especial, ya que fue allí donde ambos se conocieron y comenzaron su historia de amor. “Era nuestro sueño casarnos acá, en la ciudad donde empezó todo”, expresó Martina, feliz y conmovida al salir de la iglesia.





Así, entre lágrimas, aplausos y flores blancas, Matías Alé y Martina Vignolo coronaron una historia que combina romance, complicidad y nuevas ilusiones, en una jornada que quedará grabada como una de las más importantes de sus vidas.