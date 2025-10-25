MADARIAGA: Aviso de corto plazo por lluvias intensas

ZONALES

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana de sábado un aviso de corto plazo por lluvias intensas para Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y Ayacucho.

El mensaje es válido hasta pasadas las 10:30 de la mañana ante el avance de un frente de tormentas que ya ha provocado copiosa caída de agua desde las primeras horas del viernes.





El registro acumulado, en algunas zonas, superaba los 53 milímetros.

Hacía la tarde se espera una mejoría con baja de las marcas térmicas.