Jornada educativa sobre grooming en Madariaga: el fiscal Mercuri brindó una charla ante 300 estudiantes

MADARIAGA

Una jornada de reflexión y aprendizaje sobre grooming y delitos digitales se llevó a cabo este jueves en la Escuela de Educación Técnica N°1 de General Madariaga, con la participación de más de 300 alumnos y alumnas de distintas instituciones locales.





La actividad, que tuvo como eje la prevención del acoso en entornos digitales, contó con la disertación del fiscal Dr. Walter Mercuri, quien abordó de manera clara y didáctica los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes en internet, especialmente en redes sociales, plataformas de mensajería y videojuegos en línea.





El encuentro fue impulsado por un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria N°2, quienes trabajaron en la organización y coordinación del evento bajo la guía del docente Darío Dell Arciprete, en el marco de un proyecto escolar vinculado con la educación digital responsable.





Durante la exposición, Mercuri explicó cómo operan los acosadores virtuales que se esconden detrás de perfiles falsos para ganar la confianza de los menores, obtener material íntimo o lograr encuentros personales. También destacó la importancia de que los jóvenes sepan pedir ayuda, conservar evidencias y realizar denuncias ante cualquier intento de contacto inapropiado.





“El grooming es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras. La prevención empieza por el conocimiento y la comunicación dentro de la familia y la escuela”, remarcó el fiscal ante un auditorio que siguió atentamente la charla y realizó numerosas consultas.





Los estudiantes participaron activamente del intercambio, compartiendo experiencias sobre el uso cotidiano de internet y reflexionando sobre la responsabilidad digital, la protección de datos personales y el respeto hacia los demás en los entornos virtuales.





La jornada concluyó con la entrega de material informativo y una invitación a continuar trabajando desde las aulas en la educación para un uso seguro y consciente de la tecnología, entendida como una herramienta valiosa, pero que requiere de acompañamiento y límites claros para prevenir el abuso.