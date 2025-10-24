Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

NACIONALES

Leandro Esteban García Gómez declaró este viernes ante la Justicia tras ser detenido acusado de la presunta privación ilegítima de la libertad de su pareja, la cantante de Bandana, Lourdes Fernández.





El imputado accedió a realizar un descargo, aunque se negó a responder preguntas. Según trascendió, sostuvo que no lesionó a Lourdes y que ella había ido a su domicilio por voluntad propia. También afirmó que la artista “no quería ver a la madre” y que “no quería salir”.





La audiencia se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, con García Gómez conectado desde una Alcaidía de la Policía de la Ciudad y asistido por un defensor oficial. Por el momento, permanecerá detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal mientras continúan las medidas de prueba.





La causa se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del juez Diego Javier Slupski, y de la Fiscalía N°43, conducida por Silvana Russi.





Lourdes Fernández fue encontrada el jueves por la noche en el departamento del acusado, ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de permanecer varias horas desaparecida. Su madre y allegados habían denunciado su ausencia en la Comisaría Vecinal 14B, alertando además sobre antecedentes de hostigamiento y violencia de género.





El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el juez interviniente. Durante el día, personal policial ya había acudido al lugar, aunque en esa primera visita no pudo recorrer todos los ambientes del inmueble debido a que el dueño no lo permitió.





Horas más tarde, con la orden judicial en mano, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Allí fue revisada y se constató que no presentaba signos de golpes ni lesiones. Tras algunas horas, recibió el alta médica con la firma de un familiar y la suya propia.





En el momento del operativo, García Gómez no se encontraba en el departamento, pero fue detenido minutos después dentro del mismo edificio. Los investigadores creen que intentó escapar por la terraza y, según fuentes policiales, finalmente fue hallado escondido dentro de un placard.





Durante el allanamiento, los efectivos encontraron botellas con bebidas alcohólicas y pastillas fuera de su envase, las cuales fueron enviadas al laboratorio de Policía Científica para su análisis. En el procedimiento participaron agentes de la Justicia, la Policía de la Ciudad, la División Científica y personal del SAME.





Antecedentes de violencia





De acuerdo con información judicial y policial, Lourdes Fernández y García Gómez mantenían una relación desde hace cinco años marcada por episodios de violencia. En 2022, la cantante presentó una denuncia por lesiones leves y publicó en sus redes sociales un video mostrando su rostro golpeado.





En esa ocasión, expresó: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. El amor no duele”.





Pese a la denuncia, la pareja retomó el vínculo, pero este año se registró un nuevo episodio. El 1 de octubre, la Policía acudió nuevamente al domicilio que compartían, luego de que los vecinos alertaran sobre una fuerte discusión. A partir de ese hecho, el hombre abandonó la vivienda.