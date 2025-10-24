MADARIAGA: Un auto despistó en la Autovía 74

Durante esta jornada de viernes un Chevrolet perdió el
control, cuando circulaba por la Autovía 74 a la altura de la Curva de Platino o
Acceso a los Horcones y terminó entre matorrales de la banquina.
Todo ocurrió en medio de una jornada de lluvias lo que llevó
a una cinta asfáltica resbaladiza. Afortunadamente no hubo heridos.
El rodado estuvo, al momento de salirse del camino, estuvo a
muy pocos metros de colisionar con el guarrail lo que hubiera llevado a un
golpe mucho peor.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
