MADARIAGA: Un auto despistó en la Autovía 74

MADARIAGA





Durante esta jornada de viernes un Chevrolet perdió el control, cuando circulaba por la Autovía 74 a la altura de la Curva de Platino o Acceso a los Horcones y terminó entre matorrales de la banquina.

Todo ocurrió en medio de una jornada de lluvias lo que llevó a una cinta asfáltica resbaladiza. Afortunadamente no hubo heridos.

El rodado estuvo, al momento de salirse del camino, estuvo a muy pocos metros de colisionar con el guarrail lo que hubiera llevado a un golpe mucho peor.