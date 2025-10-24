MADARIAGA: ATE se declaró en Estado de Alerta y Asamblea Permanente

Los trabajadores municipales de las áreas del Corralón
Municipal y de Salud del municipio se reunieron en Asamblea y definieron el
inicio de un Estado de Alerta ante la falta de respuestas a sus reclamos de
mejora salarial y el quite de las horas extras.
En un comunicado elevado al Ministerio de Trabajo Bonaerense
anticipan que esta medidas se extenderá hasta tanto haya una respuesta a sus
reclamos.
La semana pasada un grupo de enfermeras inició un quite de
colaboración en el área de salud. Esto derivó en un encuentro de la Mesa
salarial en donde el municipio le comunicó al Sindicato de Trabajadores
Municipales, ATE y a UPCN que no tenían dinero en las arcas y que la situación
de la cadena de pagos de la comuna era muy frágil.
Madariaga no es el único municipio con problemas de pago:
Pinamar, Villa Gesell y Ayacucho tienen las arcas en rojo por el recorte en los
pagos de coparticipación y el retraso en algunos pagos, como por ejemplo del
IOMA, en áreas muy sensibles de las comunas.
“Como Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sostenemos
la defensa del salario y la lucha por condiciones laborales dignas. Entendemos
la necesidad económica urgente de cada uno de nuestros representados, quienes,
a pesar de las dificultades, continúan cumpliendo con sus tareas y sosteniendo
el funcionamiento de las áreas municipales”.
Ate es el primero de los sindicatos en avanzar en una medida
que engloba a sus representados y remarca que las horas extras eran un
paliativo a los bajos salarios percibidos ya que, en algunos casos, permitían
engrosarlos hasta un 50%.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
