MADARIAGA: ATE se declaró en Estado de Alerta y Asamblea Permanente

MADARIAGA





Los trabajadores municipales de las áreas del Corralón Municipal y de Salud del municipio se reunieron en Asamblea y definieron el inicio de un Estado de Alerta ante la falta de respuestas a sus reclamos de mejora salarial y el quite de las horas extras.

En un comunicado elevado al Ministerio de Trabajo Bonaerense anticipan que esta medidas se extenderá hasta tanto haya una respuesta a sus reclamos.

La semana pasada un grupo de enfermeras inició un quite de colaboración en el área de salud. Esto derivó en un encuentro de la Mesa salarial en donde el municipio le comunicó al Sindicato de Trabajadores Municipales, ATE y a UPCN que no tenían dinero en las arcas y que la situación de la cadena de pagos de la comuna era muy frágil.

Madariaga no es el único municipio con problemas de pago: Pinamar, Villa Gesell y Ayacucho tienen las arcas en rojo por el recorte en los pagos de coparticipación y el retraso en algunos pagos, como por ejemplo del IOMA, en áreas muy sensibles de las comunas.

“Como Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sostenemos la defensa del salario y la lucha por condiciones laborales dignas. Entendemos la necesidad económica urgente de cada uno de nuestros representados, quienes, a pesar de las dificultades, continúan cumpliendo con sus tareas y sosteniendo el funcionamiento de las áreas municipales”.

Ate es el primero de los sindicatos en avanzar en una medida que engloba a sus representados y remarca que las horas extras eran un paliativo a los bajos salarios percibidos ya que, en algunos casos, permitían engrosarlos hasta un 50%.